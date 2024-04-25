Российские войска за сутки атаковали Донецкую область 15 раз: есть повреждения и пострадавшие

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин

В течение 24 апреля российские войска 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под огонь попали три района региона, россияне повредили жилые дома и гражданские здания. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Ситуация в Донецкой области следующая:





Покровский район. В Марьинской громаде один человек ранен, также в Красногоровке поврежден дом, обстреляны Антоновка, Екатериновка и Константиновка. В Очеретинской громаде ранен человек в поселке Соловьево. В Кураховской громаде под огнем Курахово, Острое и Островское. В Доброполье ранены 2 человека, повреждены частные дома и многоэтажки, объекты социальной сферы.





Краматорский район. В Лиманской громаде разрушены три дома в Заречном, поврежден дом в Торском. Обстреляны окрестности Константиновской громады.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое помещение. В Торецке поврежден дом. В Северске повреждены 4 дома и нежилое сооружение.



Ранее мы писали, что ВС РФ продвинулись в Донецкой области. В публикации говорится о продвижении российских войск в село Соловьево и город Красногоровка Покровского района.