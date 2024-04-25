Російські війська атакували Донеччину 15 разів: є пошкодження та постраждалі

За добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Фото: Вадим Філашкін

Упродовж доби, 24 квітня, російські війська 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під вогонь потрапили три райони регіону – росіяни пошкодили житлові будинки та цивільні будинки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ситуація на Донеччині наступна:





Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджений у Красногорівці; обстріляні Антонівка, Катеринівка і Костянтинівка. В Очеретинській громаді поранено людину у Соловйовому. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Гостре і Острівське. У Добропіллі поранені 2 людини, пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівки, об'єкти соціальної сфери.





Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновані 3 будинки у Зарічному, пошкоджений будинок у Торському. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та нежитлове приміщення. У Торецьку пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджені 4 будинки і нежитлова споруда.



Раніше ми писали, що ЗС РФ просунулися на Донеччині. У публікації йдеться про просування російських військ у село Соловйове та місто Красногорівка Покровського району.