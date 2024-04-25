Войска РФ продвинулись в Соловьево и Красногоровку Донецкой области — DeepState

Российская армия продвинулась в поселок Соловьево Донецкой области. Карта DeepState

ВС РФ продвинулись в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState 25 апреля.

В публикации говорится о продвижении российских войск в село Соловьево и город Красногоровка Покровского района.

Аналитики отметили, что идут бои вблизи поселка Очеретино, села Первомайское, города Часов Яр и села Новомихайловка.

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 25 апреля о продвижении оккупационных войск речь не идет.

Пресс-служба передала, что на Авдеевском направлении в течение суток было отражено 27 атак. В частности, в районах Очеретино и Соловьево.

Также Генштаб заявил, что ВС РФ совершили 21 попытку прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении. В войске заверили, что Силы обороны продолжают сдерживать агрессора в районах Красногоровки и Новомихайловки.

Ранее сообщалось, что российские войска активно продвигаются в районе Очеретино Донецкой области. За прорыв обороны Сил обороны в этом населенном пункте ответственно руководство 115 ОМБр. Об этом сообщил украинский проект Deep State.