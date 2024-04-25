РФ обстреливает Донецкую область: четверо погибших, шестеро раненых

Фото: Донецкая ОВА

Сегодня, 25 апреля, в Донецкой области в результате обстрелов погибли четыре человек, еще шесть — получили ранения. Об это сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Центральная часть области с утра находится под массированными вражескими обстрелами», — написал он.



По словам Филашкина, в Очеретино один человек получил травмы несовместимые с жизнью.



Кроме того, в Красногоровке четыре человека получили ранения — все они доставлены в больницы. Еще один человек ранен в Горняке Кураховской громаде.



Также российские военные обстреляли Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской громады.



Обновлено. Еще под огонь попало Удачное — по предварительной информации, войска РФ ударили по поселку ракетой. Там 2 человека погибли и 1 ранен.



Также 1 человек погиб и 2 дома повреждены в Кураховке — ее обстреляли из ствольной артиллерии.



Ранее мы писали, что в течение 24 апреля российские войска 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под огонь попали три района региона, россияне повредили жилые дома и гражданские здания.