РФ обстрілює Донецьку область: четверо загиблих, шестеро поранених

Сьогодні, 25 квітня, на Донеччині внаслідок обстрілів загинуло четверо людей, ще шість — отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Центральна частина області з ранку знаходиться під масованими ворожими обстрілами», — написав він.



За словами Філашкіна, в Очеретино одна людина отримала травми несумісні з життям.



Крім того, у Красногорівці четверо людей отримали поранення — всі вони доставлені до лікарень. Ще одну людина пострадала у Гірнику Курахівської громади.



Також війська РФ обстріляли Новоолександрівку та Воздвиженку Гродівської громади.



Оновлено. Під вогонь також потрапило Удачне — за попередньою інформацією, війська РФ ударили по селищу ракетою. Там 2 людини загинули і 1 поранена.



Також 1 людина загинула і 2 будинки пошкоджені у Курахівці — її російські військові обстріляв зі ствольної артилерії.



Раніше ми писали, що упродовж 24 квітня російські війська 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під вогонь потрапили три райони регіону, росіяни пошкодили житлові будинки та цивільні будинки.