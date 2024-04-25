Двое российских солдат убили пять человек на оккупированной территории Херсонской области

На оккупированной части Херсонской области двое российских военнослужащих убили пять человек. Фото: Baza

Двоих российских военнослужащих задержали по подозрению в убийстве пятерых человек на оккупированной территории в Херсонской области. Среди погибших — две женщины (одна из них была главой посёлка) и трое мужчин (двое из которых — военные ВС РФ). Об этом сегодня сообщило российское издание Baza.

Отмечается, что тела жертв начали находить в селе Подо-Калиновка утром 24 апреля. Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений. Местами её тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. Рядом оперативники нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты. Через 15 минут «замглавы» Алешкинского района сообщил в полицию, что нашел еще два тела: обгоревших и обезображенных мужчину и женщину.

«Оперативники приехали в село Абрикосовка и осмотрели погибших. Их черепа были расколоты, тела — сильно обожжены. Предварительно установлены личности убитых: ими оказались глава администрации села Любовь Т. и военнослужащий Алексей Г., но из-за сильных ожогов потребуется генетическая экспертиза. На месте оперативники нашли те же гильзы от автомата Калашникова», — пишет Baza.

По горячим следам задержали подозреваемых, военных О. и К., которые во всем признались и рассказали о еще двух убийствах. Обгоревшие тела мужчин нашли в лесополосе на выезде из села Абрикосовка. Они тоже погибли от пуль, на месте нашли те же гильзы. Один из них оказался военнослужащим ВС РФ по имени Максим.

Издание отмечает, что К. раньше был судим за убийство, кражу и по «наркотической» статье. О. ранее судим не был.

Напомним, в оккупированном Лисичанске ранее судимый боец российского «Шторма» застрелил двух местных жителей.