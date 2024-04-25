Двоє російських солдатів вбили п'ятьох людей на окупованій території Херсонської області

На окупованій частині Херсонської області двоє російських військовослужбовців убили п'ятьох людей. Фото: Baza

Двох російських військовослужбовців затримали за підозрою у вбивстві п'ятьох осіб на окупованій території Херсонської області. Серед загиблих — дві жінки (одна з них була головою селища) та троє чоловіків (двоє з них — військові ЗС РФ). Про це повідомило російське видання Baza.

Зазначається, що тіла жертв почали знаходити у селі Подо-Калинівка вранці 24 квітня. Першою виявили жінку, яка загинула від вогнепальних поранень. Місцями її тіло було обгорілим та зі слідами застосування вибухового пристрою. Поруч оперативники знайшли фрагменти куль та кільце від гранати. Через 15 хвилин «заступник голови» Альошкінського району повідомив «поліцію», що знайшов ще два тіла: обгорілих і спотворених чоловіка та жінку.

«Оперативники приїхали до села Абрикосівка та оглянули загиблих. Їхні черепи були розколоті, тіла сильно обпалені. Попередньо встановлені особи вбитих: голова адміністрації села Любов Т. та військовослужбовець Олексій Г. Однак через сильні опіки потрібна генетична експертиза. На місці оперативники знайшли ті самі гільзи від автомата Калашнікова», — пише Baza.

По гарячих слідах затримали підозрюваних, військових О. та К., які в усьому зізналися та розповіли ще про два вбивства. На обгорілі тіла жертв натрапили у лісосмузі на виїзді із села Абрикосівка. Ці чоловіки теж загинули від куль, на місці знайшли ті самі гільзи. Один із них виявився військовослужбовцем ЗС РФ на ім'я Максим.

Видання зазначає, що К. раніше мав судимість за вбивство, крадіжку та за «наркотичною» статтею. О. раніше судимості не мав.

Нагадаємо, в окупованому Лисичанську раніше засуджений боєць російського «Шторму» застрелив двох місцевих жителів.