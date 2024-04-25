Россияне из артиллерии ударили по Никополю: двое людей пострадали

Российская армия сегодня днем, 25 апреля, снова атаковала Никополь Днепропетровской области. В результате этого двое людей получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



По словам главы региона, россияне обстреляли город из артиллерии. Повреждены кафе, местный рынок и авто.



Лысак добавил, что двое людей травмированы, в частности, у 74-летней пострадавшей осколочные ранения и травматический шок. У нее тяжелое состояние. Еще одному потерпевшему 46 лет, он в состоянии средней тяжести. Оба находятся в медицинском учреждении.



Ранее мы писали, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепровскому району. В результате атаки пострадали четыре человека.