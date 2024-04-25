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Росіяни з артилерії вдарили по Нікополю: двоє людей постраждали

25 квітня 2024, 15:32

Росіяни з артилерії вдарили по Нікополю: двоє людей постраждали

Російська армія сьогодні вдень, 25 квітня, знову атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок цього двоє людей дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами глави регіону, росіяни обстріляли місто з артилерії. Пошкоджено кафе, місцевий ринок та авто.

Лисак додав, що двоє людей травмовані, зокрема, у 74-річної жінки осколкові поранення та травматичний шок. Вона у тяжкому стані. Ще один постраждалий – 46-річний чоловік – у стані середньої тяжкості. Обидва перебувають у медичній установі.

Раніше ми писали, що російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпровському району. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. 

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Люди
Сергій Лисак
Місця
Дніпропетровська область Нікополь
Події
Війна

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