Из Донецкой области на Волынь будут курсировать эвакуационные поезда: дата

В Донецкой области продолжается обязательная эвакуация мирных жителей. Совсем скоро из региона на Волынь один раз в восемь дней будут курсировать бесплатные эвакуационные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.



«Согласно решению Правительственного Координационного штаба с 2 мая 2024 года обязательная эвакуация будет производиться в Волынскую область. Эвакуация в будет осуществляться специальным поездом, 1 раз в 8 дней (02.05; 10.05; 18.05; 26.05)», — говорится в сообщении.



По уточненной информации, чтобы выехать необходимо, в частности, оставить заявку по телефону 0988903318 или 0662856290; добраться до места сбора в вашем населенном пункте. Для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью - 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.



Власти предоставляют бесплатное жилье, ежемесячную выплату пособия на проживание некоторым категориям внутренне перемещенных лиц, разовую выплату, гуманитарную, психологическую и медицинскую помощи.



Ранее мы писали, что перед полномасштабной войной на свободной территории Донецкой области проживали 1,9 миллиона человек. Сейчас это 525 тысяч. Около 70% тех, кто остался, — женщины и пожилые люди.