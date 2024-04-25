З Донецької області до Волині курсуватимуть евакуаційні потяги: коли саме

На Донеччині триває обов'язкова евакуація мирних жителів. Зовсім скоро з регіону на Волинь один раз на вісім днів курсуватимуть безкоштовні евакуаційні поїзди. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.



«Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 2 травня 2024 року обов’язкова евакуація буде здійснюватися до Волинської області. Евакуація до Волинської області здійснюватиметься спеціальним поїздом 1 раз на 8 днів (02.05; 10.05; 18.05; 26.05)», — йдеться у повідомленні.



За уточненою інформацією, щоб виїхати, необхідно, зокрема, залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290; дістатися до місця збору у вашому населеному пункті. Для евакуації тяжко хворих та осіб з інвалідністю – 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.



Влада надає безкоштовне житло, щомісячну виплату допомоги на проживання певним категоріям внутрішньо переміщених осіб, разову виплату, гуманітарну, психологічну та медичну допомогу.



Раніше ми писали, що перед повномасштабною війною на вільній території Донецької області проживало 1,9 мільйона людей. Нині це 525 тисяч. Близько 70% тих, хто залишився, жінки та літні люди.