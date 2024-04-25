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Министр аграрной политики Сольский подал заявление об отставке

25 апреля 2024, 18:48

Министр аграрной политики Сольский подал заявление об отставке

Николай Сольский подал заявление об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины, Верховная Рада рассмотрит его на одном из ближайших пленарных заседаний. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал он на странице Facebook.

Ранее НАБУ и САП заявили о подозрении министру агрополитики в незаконном завладении землей на 291 млн грн в 2017 году. Сольский, комментируя это, заявил, что помогал военным АТО получить землю, когда работал адвокатом.   

«События, по которым, по информации НАБУ, мне сообщено о подозрении и по которым распространяются информация в СМИ, касаются периода 2017-2018 гг., то есть во время, когда я был адвокатом и не был ни Министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики», — заявил ранее Сольский.

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