Міністр аграрної політики України Сольський подав заяву про відставку

Микола Сольський подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України, Верховна Рада розгляне її на одному з найближчих пленарних засідань. Про це повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.



«До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань», — написав він на сторінці Facebook.



Раніше НАБУ та САП повідомили про підозру міністру агрополітики у незаконному заволодінні землею на 291 млн грн у 2017 році. Сольський, коментуючи це, заявив, що допомагав військовим АТО здобути землю, коли працював адвокатом.



«Події, за якими, за інформацією НАБУ, мені повідомлено про підозру та за якими поширюється інформація у ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 років, тобто під час, коли я був адвокатом і не був ні Міністром аграрної політики та продовольства України, ні Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики», — заявив раніше Сольський.