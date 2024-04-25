Катар передав Росії список дітей, яких Україна хоче повернути: 561 дитина

Україна очікує на повернення групи утримуваних українських дітей з Росії та окупованих територій. Список із іменами 561 дитини зараз опрацьовується російською стороною, – повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець за підсумками дводенних переговорів у Катарі.



«Чекаємо на повернення групи українських дітей додому. Поки не розголошуємо подробиць, адже наша позиція така: коли діти будуть в Україні — тоді ми публічно повідомимо про їхнє повернення. Відбулася передача списку з 561 української дитини, який ми передали Катару. Нам повідомили, що список уже опрацьовується російською стороною», — написав Лубинець у Telegram.



За його словами, під час переговорів також було обговорено питання повернення так званих «статусних» дітей: дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.



«Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками та офіційними усиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ має повертати дітей незалежно від їхнього статусу. Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й опрацьовувати питання щодо їх повернення в Україну. Зазначу, що за нашими даними, таких дітей може бути понад 3600», — повідомив омбудсмен.



Лубінець підкреслив, що прямих переговорів України з РФ не було, вони відбуваться за посередництва Катару.



Омбудсмен також повідомив, що Катар погодився брати участь у переговорах із РФ щодо повернення цивільних громадян, яких незаконно утримує Росія.