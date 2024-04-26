США готовят пакет помощи Украине на 6 млрд долларов

В США готовятся объявить о пакете военной помощи Украина на 6 млрд долларов. Фото: US Army

США готовятся объявить о предоставлении крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине в рамках программы USAI. Его общая сумма будет составлять 6 миллиардов долларов. Об этом сообщает американское издание Politico.

«По словам двух американских чиновников, США делают последние штрихи в одном из своих крупнейших на сегодняшний день пакетов военной помощи Украине, готовясь подписать контракты на оружие и оборудование на 6 миллиардов долларов для ВСУ», — сообщает издание.

Указывается, что этот пакет может быть объявлен уже в пятницу, 26 апреля 2024 года.

По словам источников, в пакет помощи войдут системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса «воздух-воздух», которые будут установлены на истребителях.

В то же время отмечается, что ожидать оружие в рамках этой помощи не стоит уже завтра.

«Скорее всего, оно прибудет в Украину через несколько лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Она выдает контракты американским оборонным фирмам на изготовление нового оборудования для Украины, а не изымает его из текущих запасов США», — объясняет издание.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты тайно, еще до одобрения Конгрессом помощи, в марте отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS, а уже в апреле ВСУ их использовали против российских целей.