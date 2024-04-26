США готують пакет допомоги Україні на 6 млрд доларів

У США готуються оголосити про пакет військової допомоги Україна на 6 млрд. доларів. Фото: US Army

США готуються оголосити про надання найбільшого в історії пакету військової допомоги Україні у рамках програми USAI. Його загальна сума становитиме 6 мільярдів доларів. Про це повідомляє американське видання Politico.

«За словами двох американських чиновників, США роблять останні штрихи в одному зі своїх найбільших на сьогоднішній день пакетів військової допомоги Україні, готуючись підписати контракти на зброю та обладнання на 6 мільярдів доларів для ЗСУ», — повідомляє видання.

Вказується, що цей пакет може бути оголошений вже у п'ятницю, 26 квітня 2024 року.

За словами джерел, до пакету допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброя для боротьби з дронами та ракети класу «повітря-повітря», які будуть встановлені на винищувачах.

Водночас зазначається, що чекати на зброю в рамках цієї допомоги не варто вже завтра.

«Швидше за все, воно прибуде до України за кілька років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Вона видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання для України, а не вилучає його із поточних запасів США», — пояснює видання.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати таємно, ще до схвалення Конгресом допомоги, у березні відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS, а вже у квітні ЗСУ їх використали проти російських цілей.