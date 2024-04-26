За ограбление Чернобыльской АЭС российскому генерал-майору объявили подозрение

Нацпол объявил подозрение российскому генерал-майору Мулюкину за ограбление ЧАЭС. Фото: Нацполиция

Следователи Национальной полиции Украины объявили подозрение заместителю гендиректора «Росатома» — российскому генерал-майору полиции Мулюкину Николаю Николаевичу, он во время оккупации Чернобыля руководил ограблением атомной электростанции. Про это в своем Telegram-канале написал глава МВД Игорь Клименко.



«Это первое подозрение должностному лицу России такого ранга. Фигурант лично находился на ЧАЭС. Его специалисты не знали, что делать со станцией во время вывода из эксплуатации. Поэтому просто разграбили имущество», — заявил Клименко.



Отмечается, что следователи идентифицировано более 100 россиян, участвовавших в захвате и ограблении ЧАЭС. Также подтверждено, что руководил этим на объекте именно Мулюкин.



Сегодня, 26 апреля, исполняется 38 лет со дня самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества.



В ночь на 26 апреля 1986 года, в 01.23, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший за собой разрушение части реакторного блока и машинного зала.







Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 35 дней Чернобыльская атомная станция была в оккупации.



«Российские солдаты разграбили лаборатории, взяли в плен охрану и издевались над персоналом, использовали ее для развертывания дальнейших военных действий. Уже 785 дней самая большая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов. И это обязанность всего мира – давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и все атомные объекты в Украине были обезопасены от российских ударов», — сказал глава государства.



Ранее, 22 марта, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская», которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС (город Энергодар) с объединенной энергосистемой Украины.