Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

За ограбление Чернобыльской АЭС российскому генерал-майору объявили подозрение

26 апреля 2024, 12:36

За ограбление Чернобыльской АЭС российскому генерал-майору объявили подозрение

Нацпол объявил подозрение российскому генерал-майору Мулюкину за ограбление ЧАЭС. Фото: Нацполиция Нацпол объявил подозрение российскому генерал-майору Мулюкину за ограбление ЧАЭС. Фото: Нацполиция

Следователи Национальной полиции Украины объявили подозрение заместителю гендиректора «Росатома» — российскому генерал-майору полиции Мулюкину Николаю Николаевичу, он во время оккупации Чернобыля руководил ограблением атомной электростанции. Про это в своем Telegram-канале написал глава МВД Игорь Клименко.

«Это первое подозрение должностному лицу России такого ранга. Фигурант лично находился на ЧАЭС. Его специалисты не знали, что делать со станцией во время вывода из эксплуатации. Поэтому просто разграбили имущество», — заявил Клименко.

Отмечается, что следователи идентифицировано более 100 россиян, участвовавших в захвате и ограблении ЧАЭС. Также подтверждено, что руководил этим на объекте именно Мулюкин. 

Сегодня, 26 апреля, исполняется 38 лет со дня самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества.

В ночь на 26 апреля 1986 года, в 01.23, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший за собой разрушение части реакторного блока и машинного зала.



Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 35 дней Чернобыльская атомная станция была в оккупации.

«Российские солдаты разграбили лаборатории, взяли в плен охрану и издевались над персоналом, использовали ее для развертывания дальнейших военных действий. Уже 785 дней самая большая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов. И это обязанность всего мира – давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и все атомные объекты в Украине были обезопасены от российских ударов», — сказал глава государства.

Ранее, 22 марта, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская», которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС (город Энергодар) с объединенной энергосистемой Украины.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Авария Ограбление Чернобыль Чаэс ЗАЭС

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:10
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на противопехотной мине
11:33
Строителей из Средней Азии заселяют в отремонтированные дома в захваченном Мариуполе
10:39
Россияне 10 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
09:58
В New York Times написали, чем будет опасен захват Часов Яра россиянами
00:01
Два человека погибли при обстреле Донецка вечером 25 апреля
23:20
Главное за день: В Красногоровке идут бои. Военные РФ убили гражданских на Херсонщине
17:10
Еще одного украинского военного «ДНР» заочно «осудила»
16:47
На оккупированных территориях в школах будут учить управлять дронами
16:02
Военные РФ сняли видео на огнеупорном заводе в Красногоровке
14:28
Двое российских солдат убили пять человек на оккупированной территории Херсонской области
12:37
Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль в Херсонской области
09:47
Войска РФ продвинулись в Соловьево и Красногоровку Донецкой области — DeepState
07:45
В Мариуполе сносят дома и «кидают» на ремонтах — горсовет
23:06
Главное за день: Армия РФ продвинулась на Донбассе. Замминистра обороны РФ подозревают в госизмене
17:30
С 2022 года Россия похитила или депортировала до 700 тысяч украинских детей — правозащитники
16:24
В результате обстрела оккупированного Донецка пострадал работник шахты
15:57
Россия разрешила льготную ипотеку на «вторичку» в оккупации участникам войны и чиновникам
11:50
Оккупанты запустили тестовый поезд в захваченном Мариуполе
09:59
В оккупированном Донецке произошел скандал в поликлинике. Участника проверит «МВД ДНР»
09:58
Российские военные продвинулись на Авдеевском направлении
все новости
14:10
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на противопехотной мине
13:57
В Никополе пострадал ребенок из-за удара РФ
13:37
В Украину вернули 132 павших военнослужащих, воеваших на Донецком и Луганском направлениях
13:30
Военнослужащие РФ за два года убили более 100 человек «на гражданке» — СМИ
13:17
РФ скинула на Константиновку авиабомбу, а Удачное атаковала ракетой — полиция
12:36
За ограбление Чернобыльской АЭС российскому генерал-майору объявили подозрение
11:59
Армия РФ продолжает штурм Красногоровки, атакуя с помощью артиллерии
11:34
Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило военных, которые помогали подозреваемым
11:33
Строителей из Средней Азии заселяют в отремонтированные дома в захваченном Мариуполе
11:30
Войска РФ еще продвинулись в Очеретино и в окрестностях — DeepState
10:59
Силы ПВО сбили БПЛА в Одесской и Херсонской областях — Воздушные силы
10:39
Россияне 10 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
09:59
На Харьковщине пограничники остановили штурм российских оккупантов
09:58
В New York Times написали, чем будет опасен захват Часов Яра россиянами
09:38
Испания поставит в Украину партию ракет для Patriot
09:34
В РФ сбили два снаряда РСЗО над Белгородской областью
08:52
Российские обстрелы Донетчины: пять человек погибли, еще восемь получили ранения
08:35
Суд распорядился взять министра аграрной политики Сольского под стражу
08:30
ВСУ временно отводят с поля боя танки «Абрамс» — СМИ
08:01
США готовят пакет помощи Украине на 6 млрд долларов
все новости
ВИДЕО
Нацпол объявил подозрение российскому генерал-майору Мулюкину за ограбление ЧАЭС. Фото: Нацполиция За ограбление Чернобыльской АЭС российскому генерал-майору объявили подозрение
26 апреля, 12:36
ГБР разыскало людей, помогавших подозреваемым в расстреле полицейских Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило военных, которые помогали подозреваемым
26 апреля, 11:34
Завод в Красногоровке. Кадр из видео Военные РФ сняли видео на огнеупорном заводе в Красногоровке
25 апреля, 16:02
Пропавшая пенсионерка Надежда Емельяновна. Фото Новости Донбасса В деоккупированном селе на Луганщине пропала единственная жительница
25 апреля, 13:24
Митрополит Арсений. Фото: Святогорская лавра Рассказал о блокпостах на проповеди. «Новости Донбасса» нашли, за что арестовали настоятеля Святогорской лавры
25 апреля, 12:56
ВМС ВСУ сбивает российский «шахед». Фото: кадр из видео Военно-Морские Силы ВСУ сбили «шахед» — видео
24 апреля, 08:42
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор