За пограбування Чорнобильської АЕС російському генерал-майору оголосили підозру

Нацпол оголосив підозру російському генерал-майору Мулюкіну за пограбування ЧАЕС. Фото: Нацполіція

Слідчі Національної поліції України оголосили підозру заступнику гендиректора «Росатому» — російському генерал-майору поліції Мулюкіну Миколі Миколайовичу, який під час окупації Чорнобиля керував пограбуванням атомної електростанції. Про це у своєму Telegram-каналі написав глава МВС Ігор Клименко.



«Це перша підозра посадовцю Росії такого рангу. Фігурант особисто перебував на ЧАЕС. Його спеціалісти не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто пограбували майно», - заявив Клименко.



Зазначається, що слідчі ідентифікували понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС. Також підтверджено, що керував цим на об’єкті саме Мулюкін.



Сьогодні, 26 квітня, виповнюється 38 років від дня наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.



У ніч на 26 квітня 1986 року, о 01.23, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, що спричинив руйнування частини реакторного блоку та машинного залу.







Президент України Володимир Зеленський нагадав, що 35 днів Чорнобильська атомна станція була в окупації.



«Російські солдати розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували її для розгортання подальших воєнних дій. Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов’язок усього світу – тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів», — сказав глава держави.



Раніше, 22 березня, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 відключилася зовнішня повітряна лінія-750кВ «Дніпровська», яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС (місто Енергодар) з об'єднаною енергосистемою України.