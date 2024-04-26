Военнослужащие РФ за два года убили более 100 человек «на гражданке» — СМИ

Как минимум 107 человек погибли, еще не менее сотни получили тяжелые травмы из-за преступлений, которые совершили вернувшиеся в Россию участники войны в Украине. Об этом сообщило российское издание «Верстка».

Отмечается, что при подсчете журналисты ориентировались на сообщения СМИ и данные судебных картотек.

Вернувшиеся военные совершили как минимум 84 преступления с человеческими жертвами: 55 убийств, в результате которых погибли 76 человек, 18 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, жертвами которых стали 18 человек, девять нарушений ПДД, повлекших смерть 11 человек. Кроме того, было два склонения к употреблению наркотиков, из-за этого скончались двое несовершеннолетних, пишет «Верстка».

Журналисты изучили приговоры по делам об убийствах: вернувшихся из Украины помилованных заключенных приговаривают к срокам от 6 до 11 лет колонии, других военных — на сроки от 7,5 до 10 лет. Согласно приговорам в делах о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, сроки были чуть ниже — от 5,5 до 10 лет 8 месяцев колонии для наемников ЧВК и от до 6 до 9,5 лет — для остальных бойцов.

Напомним, двоих российских военнослужащих задержали по подозрению в убийстве пятерых человек на оккупированной территории в Херсонской области. Среди погибших — две женщины (одна из них была главой посёлка) и трое мужчин, двое из которых — военные ВС России.