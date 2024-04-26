Військовослужбовці РФ за два роки вбили понад 100 людей «на гражданці» — ЗМІ

Щонайменше 107 людей загинули, ще не менше сотні дістали тяжкі травми через злочини учасників війни в Україні, які повернулися до Росії. Про це повідомило російське видання «Верстка».

Зазначається, що у своєму підрахунку журналісти орієнтувалися на повідомлення ЗМІ та дані судових картотек.

Військові, що повернулися до Росії, скоїли щонайменше 84 злочини з людськими жертвами: 55 вбивств, в результаті яких загинуло 76 осіб, 18 випадків завдання тяжких тілесних ушкоджень, жертвами яких стали 18 осіб, дев'ять порушень правил дорожнього руху, які спричинили смерть 11 осіб. Крім того, було два примусу до вживання наркотиків, через це померли двоє неповнолітніх, – пише «Верстка».

Журналісти вивчили вироки у справах про вбивства: помилованих ув'язнених, які повернулися з України, засуджують до термінів від 6 до 11 років колонії, інших військових — на терміни від 7,5 до 10 років. Згідно з вироками у справах про завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, терміни були трохи нижчими — від 5,5 до 10 років 8 місяців колонії для найманців ЧВК і від 6 до 9,5 років — для решти бійців.

Нагадаємо, двох російських військовослужбовців затримали за підозрою у вбивстві п'ятьох людей на окупованій території на Херсонщині. Серед загиблих – дві жінки (одна з них була головою селища) та троє чоловіків, двоє з яких — військові ЗС Росії.