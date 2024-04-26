В Украину вернули 132 павших военнослужащих, воеваших на Донецком и Луганском направлениях

В Украину привезли 132 павших украинских военнослужащих, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях. Всего вернули 140 погибших воинов. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.



«Удалось репатриировать 112 тел защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов на Луганском направлении, 5 тел защитников из Сумского направления, 2 павших воина на Запорожском направлении и одного из Херсонского направления», — говорится в сообщении.



Тела украинских военнослужащих вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины. Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.



Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации, тела наших воинов передадут семьям для достойного захоронения.



Недавно мы писали, что в Украину вернули 99 павших военнослужащих, большинство из них воевали на Донецком направлении.