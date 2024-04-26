Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

До України повернули 132 полеглих військовослужбовців, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках

26 квітня 2024, 13:38

До України повернули 132 полеглих військовослужбовців, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках

До України привезли 132 полеглих українських військовослужбовців, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Загалом повернули 140 загиблих воїнів. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Вдалося репатріювати 112 тіл захисників, які воювали на Донецькому напрямку, 20 загиблих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл захисників із Сумського напрямку, 2 загиблих воїнів на Запорізькому напрямку та одного з Херсонського напряму», — йдеться у повідомленні.

Тіла українських військовослужбовців повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об'єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого по особах зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками оборони України. Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до певних державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації, тіла наших воїнів передадуть сім'ям для гідного поховання.

Нещодавно ми писали, що в Україну повернули 99 полеглих військовослужбовців, більшість із них воювали на Донецькому напрямку.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:30
Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів
14:10
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні
11:33
Будівельників із Середньої Азії заселяють у відремонтовані будинки у захопленому Маріуполі
10:39
Росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області минулої доби
09:58
У New York Times пояснили, у чім небезпека захоплення Часового Яру росіянами
00:01
Двоє людей загинули під час обстрілу Донецька ввечері 25 квітня
23:20
Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині
17:10
Ще одного українського військового «ДНР» заочно «засудила»
16:47
На окупованих територіях у школах навчатимуть керувати дронами
16:02
Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
14:28
Двоє російських солдатів вбили п'ятьох людей на окупованій території Херсонської області
12:37
Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсонській області
09:47
Війська РФ просунулися у Соловйове та Красногорівку Донецької області — DeepState
07:45
У Маріуполі зносять будинки та «кидають» на ремонтах — міськрада
23:06
Головне за день: Армія РФ просунулась на Донеччині. Заступника міністра оборони РФ підозрюють у держзраді
17:30
З 2022 року Росія викрала чи депортувала до 700 тисяч українських дітей — правозахисники
16:24
Внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав працівник шахти
15:57
Росія дозволила пільгову іпотеку на вторинному ринку в окупації учасникам війни та чиновникам
11:50
Російські окупанти запустили тестовий поїзд у захопленому Маріуполі
09:59
В окупованому Донецьку стався скандал у поліклініці. Учасника інциденту перевірить «МВС ДНР»
усі новини
14:30
Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів
14:10
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні
13:57
У Нікополі постраждала дитина через удар РФ
13:38
До України повернули 132 полеглих військовослужбовців, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках
13:30
Військовослужбовці РФ за два роки вбили понад 100 осіб «на гражданке» — ЗМІ
13:17
РФ скинула на Костянтинівку авіабомбу, а Удачне атакувала ракетою — поліція
12:36
За пограбування Чорнобильської АЕС російському генерал-майору оголосили підозру
11:59
Армія РФ продовжує штурм Красногорівки, атакуючи за допомогою артилерії
11:34
Розстріл поліцейських на Вінниччині: ДБР викрило військових, які допомагали підозрюваним
11:33
Будівельників із Середньої Азії заселяють у відремонтовані будинки у захопленому Маріуполі
11:30
Війська РФ просунулися далі в Очеретиному і на околицях — DeepState
10:59
Сили ППО збили БПЛА в Одеській та Херсонській областях — Повітряні сили
10:39
Росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області минулої доби
09:59
На Харківщині прикордонники зупинили штурм російських окупантів
09:58
У New York Times пояснили, у чім небезпека захоплення Часового Яру росіянами
09:38
Іспанія поставить в Україну партію ракет для Patriot
09:34
У РФ збили два снаряди РСЗВ над Бєлгородською областю
08:52
Російські обстріли Донеччини: п’ятеро людей загинули, ще восьмеро — дістали поранення
08:35
Суд розпорядився взяти міністра аграрної політики України Сольського під варту
08:30
ЗСУ тимчасово відводять з поля бою танки «Абрамс» — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Нацпол оголосив підозру російському генерал-майору Мулюкіну за пограбування ЧАЕС. Фото: Нацполіція За пограбування Чорнобильської АЕС російському генерал-майору оголосили підозру
26 квітня, 12:36
ДБР розшукало людей, які допомагали підозрюваним у розстрілі поліцейських Розстріл поліцейських на Вінниччині: ДБР викрило військових, які допомагали підозрюваним
26 квітня, 11:34
Завод у Красногорівці. Кадр із відео Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
25 квітня, 16:02
Зникла пенсіонерка Надія Омелянівна. Фото Новини Донбасу У деокупованому селі на Луганщині зникла єдина мешканка
25 квітня, 13:24
Митрополит Арсеній. Фото: Святогірська лавра Розповів про блокпости на проповіді. «Новини Донбасу» знайшли те, за що заарештували настоятеля Святогірської лаври
25 квітня, 12:56
ВМС ЗСУ збиває російський «шахед». Фото: кадр із відео Військово-морські Сили ЗСУ збили «шахед» — відео
24 квітня, 08:42
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір