До України повернули 132 полеглих військовослужбовців, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках

До України привезли 132 полеглих українських військовослужбовців, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Загалом повернули 140 загиблих воїнів. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.



«Вдалося репатріювати 112 тіл захисників, які воювали на Донецькому напрямку, 20 загиблих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл захисників із Сумського напрямку, 2 загиблих воїнів на Запорізькому напрямку та одного з Херсонського напряму», — йдеться у повідомленні.



Тіла українських військовослужбовців повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об'єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого по особах зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками оборони України. Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.



Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до певних державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації, тіла наших воїнів передадуть сім'ям для гідного поховання.



Нещодавно ми писали, що в Україну повернули 99 полеглих військовослужбовців, більшість із них воювали на Донецькому напрямку.