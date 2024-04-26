После выхода из-под под стражи Сольский вернулся к работе министра

Николай Сольский вернулся к работе министра после освобождения из-под стражи. Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Николай Сольский продолжает выполнять полномочия министра аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом сообщило ведомство на своей странице в Facebook в пятницу, 26 апреля.

Минагро подтвердило, что Сольского освободили из-под стражи. За него внесли залог в размере 75,7 миллиона гривен. Его размер был определен решением Высшего антикоррупционного суда.

«Николай Сольский освобожден из-под стражи и продолжает выполнять полномочия Министра аграрной политики и продовольствия Украины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 апреля НАБУ сообщило о вручении подозрения бывшему главе аграрного комитета парламента и действующему министру. Николаю Сольскому и еще нескольким подозреваемым инкриминируют завладение 2500 га государственных земель.