Суд распорядился взять министра аграрной политики Сольского под стражу

Министра агрополитики Сольского взяли под стражу. Фото: кадр из видео

Высший антикоррупционный суд избрал для министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили из зала заседания суда в пятницу, 26 апреля.



«Установить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до (24 июня 2024 года), но в пределах срока досудебного расследования», — отметил Судья ВАКС, удовлетворив ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Суд также определил чиновнику альтернативу содержания под стражей в виде 75,7 млн грн. Ранее Николай Сольский подал заявление об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.



Верховная Рада рассмотрит его на одном из ближайших пленарных заседаний.



Ранее НАБУ и САП заявили о подозрении Сольскому в незаконном завладении землей на 291 млн грн в 2017 году. Сам он утверждает, что помогал военным АТО получить землю, когда работал адвокатом.