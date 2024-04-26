Після виходу з-під варти Сольський повернувся до роботи міністра

Микола Сольський повернувся до роботи міністра після визволення з-під варти. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Микола Сольський продовжує виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства України. Про це повідомило відомство на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 26 квітня.

Мінагро підтвердило, що Сольського звільнили з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 75,7 мільйонів гривень. Суму застави визначено рішенням Вищого антикорупційного суду.

«Миколу Сольського звільнено з-під варти і він продовжує виконувати повноваження Міністра аграрної політики та продовольства України», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 23 квітня НАБУ повідомило про вручення підозри колишньому голові аграрного комітету парламенту та чинному міністру. Миколі Сольському та ще кільком підозрюваним інкримінують заволодіння 2500 га державних земель.