Из Константиновки сообщают о взрывах: предположительно, россияне ударили КАБами

Из Константиновки сообщили о «прилётах». Фото: Типичная Константиновка/Telegram

Три взрыва прогремело в Константиновской громаде сегодня, 26 апреля, приблизительно в 15:50. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Типичная Константиновка».

«В Константиновку прилетело. По ощущениям, это вновь авиабомбы. Подробностей на данный момент нет», — говорится в сообщении.

Позже на канале уточнили, что было три взрыва в течение десяти минут. Предварительно, два КАБа ударили по территории города, один — в соседней громаде.

На этот час нет данных о пострадавших и разрушениях.

Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки, 25 апреля, атаковали девять населенных пунктов Донецкой области. В частности, на Константиновку сбросили авиационную бомбу.