З Костянтинівки повідомляють про вибухи: ймовірно, росіяни вдарили КАБами

З Костянтинівки повідомили про «прильоти». Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

Три вибухи прогриміло у Костянтинівській громаді сьогодні, 26 квітня, приблизно о 15:50. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Типова Костянтинівка».

«До Костянтинівки "прилетіло". За відчуттями, це знову авіабомби. Подробиць на цей момент немає», — йдеться у повідомленні.

Пізніше на каналі уточнили, що сталося три вибухи протягом десяти хвилин. Попередньо, два КАБи вдарили по території міста, один — у сусідній громаді.

На цей час немає інформації про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо, російські окупанти минулої доби, 25 квітня, атакували дев'ять населених пунктів Донецької області. Зокрема, на Костянтинівку скинули авіаційну бомбу .