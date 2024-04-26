РФ скинула на Константиновку авиабомбу, а Удачное атаковала ракетой — полиция

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: полиция

Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали девять населенных пунктов Донецкой области. В частности, на Константиновку сбросили авиационную бомбу, а поселок Удачное обстрелян с помощью ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Полиция зафиксировала 1800 вражеских обстрелов. Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Горняк, Константиновка, Красногоровка, поселки Острое, Кураховка, Очеретино, Удачное, села Карловка, Островское», — говорится в сообщении.





Кроме того, повреждены 10 гражданских объектов — 8 жилых домов, критическая инфраструктура.



Ситуация в регионе следующая:



Удачное оккупанты атаковали ракетой с ОТРК «Искандер-М» — трое людей погибли. Четверо мирных жителей были ранены. Повреждена контактная сеть.





В результате артиллерийских обстрелов погиб человек в Очеретино, еще один — в Кураховке. Повреждены частные дома.



В Красногоровке травмированы трое жителей, два частных дома получили разрушения.





В Горняке один человек получил ранения, повреждены три дома.





Удар управляемой авиабомбой «КАБ-250» оккупанты нанесли по многоквартирному дому в Константиновке. Бомба не разорвалась, она будет обезврежена.



Ранее мы писали, что за 25 апреля российская армия обстреливала населенные пункты Донецкой области. Известно, что пятеро людей погибли, травмированы — 8.