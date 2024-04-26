«ЛНР» назвала города, где на Пасху не отменят комендантский час

На оккупированной территории Луганской области в ночь на 5 мая не будет действовать комендантский час, введенный группировки «ЛНР». Это сделано для того, чтобы в пасхальную ночь жители оккупированной территории Луганщины могли беспрепятственно посетить праздничные богослужения.



Комендантский час с 23:00 4 мая до 04:00 5 мая будет приостановлен. Однако не везде.



Послабление не коснется оккупированных Первомайска, Лисичанска, Рубежного, Северодонецка, а также Кременского, Сватовского и Троицкого районов. Там комендантский час продолжит действовать в ранее установленном режиме.



6 мая для всех жителей оккупированных Луганщины в «ЛНР» объявили выходным днем.