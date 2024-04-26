«ЛНР» назвала міста, де на Великдень не скасують комендантську годину

На окупованій території Луганської області в ніч на 5 травня не діятиме комендантська година, запроваджена угрупованням «ЛНР». Це зроблено для того, щоб великодньої ночі мешканці окупованої території Луганщини могли безперешкодно відвідати святкові богослужіння.



Комендантська година з 23:00 4 травня до 04:00 5 травня буде припинена. Однак не скрізь.



Послаблення не торкнеться окупованих Первомайська, Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька, а також Кремінського, Сватівського та Троїцького районів. Там комендантська година продовжуватиме діяти в раніше встановленому режимі.



6 травня для всіх мешканців окупованої Луганщини у «ЛНР» оголосили вихідним днем.