В оккупированном Донецке работники завода получили зарплату только после вмешательства прокуратуры

Работникам Донецкого металлургического завода на оккупированной территории выплатили долги по заработной плате за март после вмешательства надзорного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.



После проверки надзорных органов РФ зарплату получили 3292 работника завода за март 2024 года. Сумма долга составляла 63 млн рублей.



О причинах задолженности на завод не сообщается.



Ранее на оккупированной территории Донецкой области российские и местные силовики группировки «ДНР» задержали одного из так называемых «чиновников». Задержан руководитель одного из объектов энергетической промышленности под контролем «ДНР». Его подозревают в даче взятки в крупном размере другому «должностному лицу».



Также на подконтрольной России территории Донецкой области есть проблемы с выплатами зарплат шахтерам.



