В оккупации на взятке задержан «чиновник ДНР»: он замешан в деле о хищении черного металла

На оккупированной территории Донецкой области российские и местные силовики группировки «ДНР» задержали одного из так называемых «чиновников».



Задержан руководитель одного из объектов энергетической промышленности под контролем «ДНР». Его подозревают в даче взятки в крупном размере другому «должностному лицу».



Местные СМИ сообщают, что задержанный якобы дал взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику «правоохранительных органов» за оказание содействия в прекращении процессуальной проверки по факту хищения лома черного металла с региональных объектов энергопромышленности.