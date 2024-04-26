В окупованому Донецьку працівники заводу отримали зарплату лише після втручання прокуратури РФ

Працівникам Донецького металургійного заводу на окупованій території виплатили борги із заробітної плати за березень після втручання наглядового відомства. Про це повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури РФ.



Після перевірки наглядових органів РФ зарплату отримали 3292 працівники заводу за березень 2024 року. Сума боргу становила 63 млн рублів.



Про причини заборгованості заводу не повідомляється.



Раніше на окупованій території Донецької області російські та місцеві силовики угруповання «ДНР» затримали одного із так званих чиновників. Затримано керівника одного з об'єктів енергетичної промисловості під контролем «ДНР». Його підозрюють у хабарі у великому розмірі іншій «посадовій особі».



Також на підконтрольній Росії території Донецької області є проблеми із виплатами зарплат шахтарям.



