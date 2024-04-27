Атака РФ по Украине: сколько ракет уничтожено, какие города пострадали

В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Всего на Украину было направлено 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:
К отражению воздушного нападения РФ привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:
Отмечается, что РФ в очередной раз целилась по энергетической инфраструктуре Украины, в частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.
В Днепропетровской области за сутки в результате ракетных ударов и артобстрелов повреждены энергообъекты и более 10 магазинов, ранены два жителя.
В ночь на субботу обстрелян Волчанск Харьковской области. Погиб 67-летний мужчина.
По Харькову был нанесен также удар. Ракеты упали на территории 3-й психбольницы.
«В результате обстрела повреждены окна, крыша и внутренняя отделка помещений, недействующее здание, корпус пищеблока, корпус отделения №14, котельная. Травмы получила 53-летняя женщина. На момент прилета находились 60 пациентов и 5 человек персонала больницы. В общей сложности в заведении около 900 пациентов и около 250 сотрудников заведения на суточном дежурстве», — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, обстрелам РФ в Харьковской области также подверглись: