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Атака РФ по Украине: сколько ракет уничтожено, какие города пострадали

27 апреля 2024, 08:53

Атака РФ по Украине: сколько ракет уничтожено, какие города пострадали

В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Всего на Украину было направлено 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300
  • 2 крылатые ракеты «Искандер-К»
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К
  • 8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря

К отражению воздушного нападения РФ привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:

  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69
  • 1 крылатую ракету «Искандер-К»
  • 6 крылатых ракет «Калибр»

Отмечается, что РФ в очередной раз целилась по энергетической инфраструктуре Украины, в частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

В Днепропетровской области за сутки в результате ракетных ударов и артобстрелов повреждены энергообъекты и более 10 магазинов, ранены два жителя.

В ночь на субботу обстрелян Волчанск Харьковской области. Погиб 67-летний мужчина.

По Харькову был нанесен также удар. Ракеты упали на территории 3-й психбольницы.

«В результате обстрела повреждены окна, крыша и внутренняя отделка помещений, недействующее здание, корпус пищеблока, корпус отделения №14, котельная. Травмы получила 53-летняя женщина. На момент прилета находились 60 пациентов и 5 человек персонала больницы. В общей сложности в заведении около 900 пациентов и около 250 сотрудников заведения на суточном дежурстве», — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, обстрелам РФ в Харьковской области также подверглись:

  • Липцы
  • Шестаково, где пострадал 42-летний мужчина
  • Сотницкий Казачок, где ранена семья из трех человек
  • Дергачи, где пострадала 52-летняя женщина, 2 девочки 5 и 16 лет, а также 4-летний мальчик.

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