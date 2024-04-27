Атака РФ по Украине: сколько ракет уничтожено, какие города пострадали

В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.



Всего на Украину было направлено 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69

2 зенитные управляемые ракеты С-300

2 крылатые ракеты «Искандер-К»

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К

8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря

К отражению воздушного нападения РФ привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:

6 крылатых ракет Х-101/Х-555

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69

1 крылатую ракету «Искандер-К»

6 крылатых ракет «Калибр»

Отмечается, что РФ в очередной раз целилась по энергетической инфраструктуре Украины, в частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.



В Днепропетровской области за сутки в результате ракетных ударов и артобстрелов повреждены энергообъекты и более 10 магазинов, ранены два жителя.



В ночь на субботу обстрелян Волчанск Харьковской области. Погиб 67-летний мужчина.



По Харькову был нанесен также удар. Ракеты упали на территории 3-й психбольницы.

«В результате обстрела повреждены окна, крыша и внутренняя отделка помещений, недействующее здание, корпус пищеблока, корпус отделения №14, котельная. Травмы получила 53-летняя женщина. На момент прилета находились 60 пациентов и 5 человек персонала больницы. В общей сложности в заведении около 900 пациентов и около 250 сотрудников заведения на суточном дежурстве», — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, обстрелам РФ в Харьковской области также подверглись: