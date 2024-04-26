Горловка и Донецк обстреляны — ранены два человека, один — погиб

На оккупированной территории Донецкой области два человека ранены, один — погиб в результате обстрелов и срабатывания мин. Об этом заявили в оккупационной администрации «ДНР».



В Петровском районе в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата по улице Школьная ранен 35-летний мужчина.



В Куйбышевском районе Донецка мужчина наступил мину. Он скончался по дороге в больницу.



В результате обстрела Петровского района по улице Возрождения повреждено здание Центра первичной медико-санитарной помощи и помещение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России — посечены осколками стены, кровли, выбито остекление окон.



По улице Петрова — прямое попадание в многоквартирный жилой дом — повреждена кровля, стены, выбито остекление окон.



В оккупированной Горловке удары пришлись по жилмассиву «Строитель», также повреждена автомобильная заправочная станция.