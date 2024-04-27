«Украина бомбила Донбасс, Киев сам начал большую войну»: почему эти нарративы РФ — ложь ►

Украина бомбила Донбасс. Киев сам начал большую войну. Прошло более двух лет после начала полномасштабного вторжения РФ, а кремлевская пропаганда до сих пор держится за эти устаревшие мифы. Армия Путина стирает целые города на востоке Украины, убивает гражданских, уничтожает их жилье, но при этом Москва упорно говорит о защите людей Донбасса. И в сознании рупоров Кремля не возникает никакого диссонанса. Но вспомним, с чего все начиналось.



Подробнее смотрите в этом видео с сурдопереводом, которое подготовили редакции «Первого Криворожского» и «Новостей Донбасса».