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«Украина бомбила Донбасс, Киев сам начал большую войну»: почему эти нарративы РФ — ложь ►

27 апреля 2024, 12:26

«Украина бомбила Донбасс, Киев сам начал большую войну»: почему эти нарративы РФ — ложь ►

«Украина бомбила Донбасс, Киев сам начал большую войну»: почему эти нарративы РФ — ложь

Украина бомбила Донбасс. Киев сам начал большую войну. Прошло более двух лет после начала полномасштабного вторжения РФ, а кремлевская пропаганда до сих пор держится за эти устаревшие мифы. Армия Путина стирает целые города на востоке Украины, убивает гражданских, уничтожает их жилье, но при этом Москва упорно говорит о защите людей Донбасса. И в сознании рупоров Кремля не возникает никакого диссонанса. Но вспомним, с чего все начиналось.

Подробнее смотрите в этом видео с сурдопереводом, которое подготовили редакции «Первого Криворожского» и «Новостей Донбасса».

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