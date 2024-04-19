В Донецке убит прокремлевский пропагандист из США Рассел Бентли

Рассел Бентли. Фото из открытых источников

В оккупированном Донецке убит прокремлевский пропагандист из США Рассел Бентли. Об этом сообщила его жена Людмила и председатель «Общественной палаты ДНР» Александр Кофман.



«Информацию получил от супруги „Техаса“, Людмилы, ей сообщили, что анализ ДНК подтвердил совпадение с Расселом. Тело она еще не видела, так что шанс на чудо есть всегда», — заявил Кофман.



Рассел Бентли пропал в Петровском районе Донецка 8 апреля. По словам жены, он отправился на место обстрела, чтобы помочь пострадавшим и зафиксирвоать последствия. Было открыто уголовное дело по фатку пропажи.



Позже его жена сообщила, что его похитили российские военные возле автобазы в Петровском районе.



В батальоне «Восток», в составе которого воевал Бентли в 2014–2017 годах, сегодня заявили, что его убийц покрывают.



Рассел Бентли родился в Техасе и большую часть жизни прожил в этом американском штате. В 2014 году приехал в Донецк и вступил в ряды боевиков «ДНР». В 2017 году стал «военным корреспондентом» и блогером, сотрудничал с прокремлевскими СМИ.



Бентли остался жить в Донецке, где женился на местной жительнице.