«Україна бомбила Донбас, Київ сам розпочав велику війну»: чому ці наративи РФ — брехня ►

«Україна бомбила Донбас, Київ сам розпочав велику війну». Минуло понад два роки від початку повномасштабного вторгнення РФ, а кремлівська пропаганда досі тримається за ці застарілі міфи. Армія Путіна стирає з лиця землі цілі міста на сході України, вбиває цивільних, знищує їхнє житло, але при цьому Москва завзято говорить про захист жителів Донбасу. І у свідомості рупорів Кремля не виникає жодного дисонансу. Але згадаймо, з чого все починалося.



Докладніше дивіться у цьому відео із сурдоперекладом, яке підготували редакції «Першого Криворізького» та «Новин Донбасу».