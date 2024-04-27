Российские военные захватили село Бердычи под Адвеевкой

Войска России захватили село Бердычи на Авдеевском направлении в Донецкой области. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.



Сегодня ранее в сети появилось видео того, как российские военные установили свой флаг на западных окраинах села.



DeepState отмечает, что бои к западу от Бердычей продолжаются.



«Силы Обороны ведут арьергардные бои. Удерживать линию столкновения в нынешнем виде невозможно, поэтому уход с северных окраин села является вынужденной мерой. Но самое главное — это сохранение личного состава», — подчеркивают аналитики.



Накануне российские войска оккупировали села Семеновка и Соловьево на Авдеевском направлении.