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Российские военные захватили село Бердычи под Адвеевкой

27 апреля 2024, 22:45

Российские военные захватили село Бердычи под Адвеевкой

Российские военные захватили село Бердычи под Адвеевкой

Войска России захватили село Бердычи на Авдеевском направлении в Донецкой области. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.

Сегодня ранее в сети появилось видео того, как российские военные установили свой флаг на западных окраинах села.

DeepState отмечает, что бои к западу от Бердычей продолжаются.

«Силы Обороны ведут арьергардные бои. Удерживать линию столкновения в нынешнем виде невозможно, поэтому уход с северных окраин села является вынужденной мерой. Но самое главное — это сохранение личного состава», — подчеркивают аналитики.

Накануне российские войска оккупировали села Семеновка и Соловьево на Авдеевском направлении.

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