Російські військові захопили село Бердичі під Адвіївкою

Війська Росії захопили село Бердичі на Авдіївському напрямку Донецької області. Про це повідомляє Український аналітичний проєкт DeepState.



Сьогодні раніше в мережі з'явилося відео про те, як російські військові встановили свій прапор на західних околицях села.



DeepState зазначає, що бої на захід від Бердичів продовжуються.



«Сили Оборони ведуть ар'єргардні бої. Утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо, тому відхід з північних околиць села є вимушеною мірою. Але найголовніше — це збереження особового складу», — наголошують аналітики.



Напередодні російські війська окупували села Семенівка та Соловйове на Авдіївському напрямку.