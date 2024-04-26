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Войска РФ захватили Соловьево и Семеновку в Донецкой области — видео

26 апреля 2024, 21:30

Войска РФ захватили Соловьево и Семеновку в Донецкой области — видео

Войска РФ захватили Соловьево и Семеновку в Донецкой области — видео

Армия РФ оккупировала два села в Донецкой области, сообщает украинский проект DeepState, ссылаясь на ролики российских военных и сведения бойцов ВСУ. Речь идет о Семеновке и Соловьево. 

Отмечается, что Соловьево еще вчера было «под вопросом», а уже сегодня появилось видео с поднятием флага РФ в северо-западной части села. В той же части села находится остановка, где бойцы 100-й ОМБр уничтожили двух российских военных.

По словам аналитиков, Семеновка уже некоторое время была реальной серой зоной, но проводить ротации украинские бойцы не разрешали, поэтому заход в деревню для российских сил «был в один конец». Сегодня появилось видео того, как российские военные вывесили в селе советский флаг.

«Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружающих наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна. Потому что солдатское радио знает больше, чем „спикер из телевизора“», — считают аналитики DeepState.

Ранее аналитики отметили, что идут бои вблизи поселка Очеретино, села Первомайское, города Часов Яр и села Новомихайловка.

Также российские войска продвинулись в Соловьево, южнее Новобахмутовки, в Новокалиново и Красногоровке. 

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