Сили ППО збили чотири дрони-камікадзе та один БПЛА невстановленого типу

Російська армія сьогодні, 28 квітня, вкотре вдарила по території України ударними дронами-камікадзе, безпілотниками та ракетами. Сили протиповітряної оборони збили чотири «шахеди» та один БПЛА невстановленого типу. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч проти 28 квітня 2024 року противник атакував 4 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з мису Чауда — анексований Крим, зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородської області та 5 безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини», — зазначив він.





За словами Олещука, внаслідок бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних сил України усі чотири «шахеди» знищено у Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Крім того, один безпілотник невстановленого типу знищений на Миколаївщині.



Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що основна мета російського обстрілу — енергетика.