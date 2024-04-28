Россияне активизировали штурмы и обстрелы в Луганской области — Лысогор

В Луганской области Силы обороны установили значительное увеличение российских штурмов. Оккупанты продолжают наносить удары по позициям и по населенным пунктам. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Захватчики значительно увеличили количество штурмов и обстрелов наших позиций и населенных пунктов. За прошедшие сутки атакованы Новоегоровка и Стельмаховка», — отметил он.



По информации Лысогора, бои шли вблизи Невского и в Серебрянском лесу. Россияне нанесли авиационные удары по Белогоровке и Серебрянскому лесу.



Также зафиксировано более 60 артиллерийских и минометных обстрелов прифронтовых населенных пунктов. Под огонь захватчиков попали Грековка, Невское, Куземовка, Стельмаховка и Макеевка.



Кроме того, ВС РФ с помощью БПЛА хотели атаковать территорию Невского и Куземовки.



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