Росіяни активізували штурми та обстріли на Луганщині — Лисогор

На Луганщині Сили оборони повідомляють про значне зростання кількості російських штурмів. Окупанти продовжують завдавати ударів по позиціях та населених пунктах. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Загарбники значно збільшили кількість штурмів та обстрілів наших позицій та населених пунктів. Минулої доби атаковано Новоєгорівку та Стельмахівку», — зазначив він.



За інформацією Лисогора, бої точилися поблизу Невського та у Серебрянському лісі. Росіяни завдали авіаційних ударів по Білогорівці та Серебрянському лісу.



Також зафіксовано понад 60 артилерійських та мінометних обстрілів прифронтових населених пунктів. Під вогонь загарбників потрапили Греківка, Невське, Куземівка, Стельмахівка та Макіївка.



Крім того, ЗС РФ за допомогою БПЛА хотіли атакувати територію Невського та Куземівки.



Раніше ми писали, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що з середини травня в Україні буде доволі складна ситуація, проте не катастрофічна.