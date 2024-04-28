В Минобороны РФ пожаловались на массированную атаку дронов: силы ПВО сбили 17 целей

Сегодня, 28 апреля, Российская Федерации попала под массированный обстрел. Над некоторыми регионами были уничтожены 17 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В оборонном ведомстве уточнили, что силы ПВО уничтожили и перехватили семнадцать украинских БПЛА, в частности, девять – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области и три – над территорией Калужской области.



Ранее мы писали, что в российской Белгородской области 19 апреля произошел обстрел. В результате чего двое людей пострадали, есть повреждения.