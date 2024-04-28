У Міноборони РФ поскаржилися на масовану атаку дронів: сили ППО збили 17 цілей

Сьогодні, 28 квітня, Російська Федерація потрапила під масований обстріл. Над деякими регіонами було знищено 17 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Протягом минулої ночі припинено чергові спроби київського режиму здійснити низку терористичних атак із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



В оборонному відомстві уточнили, що сили ППО знищили та перехопили сімнадцять українських БПЛА, зокрема, дев'ять – над територією Брянської області, три – над територією Курської області, дві – над територією Бєлгородської області та три – над територією Калузької області.



Раніше ми писали, що у російській Бєлгородській області 19 квітня стався обстріл. Внаслідок чого двоє людей постраждали, є пошкодження.