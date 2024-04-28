В Калужской области РФ дроны упали возле нефтебазы

В российской Калужской области сегодня ночью, 28 апреля, гремели взрывы из-за атаки дронов. Известно, что БПЛА упали возле нефтебазы. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владимир Шапша.



«Сегодня ночью в 3:40 в районе нефтебазы города Людиново произошло падение 3 БПЛА», — написал он.



По словам Шапши, информация о пострадавших и погибших не поступала. Сейчас проводятся проверочные мероприятия.



Ранее мы писали, что 28 апреля Российская Федерации попала под массированный обстрел. Над некоторыми регионами были уничтожены 17 дронов.