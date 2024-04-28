У Калузькій області РФ дрони впали біля нафтобази

У російській Калузькій області сьогодні вночі, 28 квітня, лунали вибухи через атаку дронів. Відомо, що БПЛА впали біля нафтобази. Про це повідомив губернатор Калузької області Володимир Шапша.



«Сьогодні вночі о 3:40 в районі нафтобази міста Людинове сталося падіння 3 БПЛА», — написав він.



За словами Шапші, інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Наразі тривають перевірочні заходи.



Раніше ми писали, що 28 квітня Російська Федерація потрапила під масований обстріл. Над деякими регіонами знищено 17 дронів.