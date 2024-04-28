Зенитчики уничтожили разведывательный дрон оккупантов Supercam

Украинские зенитчики 35-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировали разведывательный дрон Supercam российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.



«Зенитчики 35-й отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК «Стрела 10» уничтожили российский разведывательный дрон Supercam», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что беспилотник летал над позициями украинских военных, фиксируя необходимую информацию.



«Благодаря своевременно полученным координатам и точному попаданию зенитчики досрочно прекратили работу БПЛА оккупантов», — отметили в военные.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие на Бахмутском направлении сбили российский БПЛА «Орлан-10».