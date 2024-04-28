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Зенітники знищили розвідувальний дрон російських окупантів Supercam

28 квітня 2024, 14:22

Зенітники знищили розвідувальний дрон російських окупантів Supercam

Українські зенітники 35-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували розвідувальний дрон Supercam російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

«Зенітники 35-ї окремої бригади морської піхоти за допомогою ЗРК «Стріла 10» знищили російський розвідувальний дрон Supercam», — йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що безпілотник літав над позиціями українських військових, фіксуючи необхідну інформацію.

«Завдяки своєчасно отриманим координатам та точному влученню зенітники достроково припинили роботу БПЛА окупантів», — зазначили військові.

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці на Бахмутському напрямі збили російську БПЛА «Орлан-10».

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